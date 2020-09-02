Квасьневски: для Путина окончание эпохи Лукашенко было бы приемлемым

Экс-президент Польши Александр Квасьневски считает, что Владимир Путин не держится двумя руками за Александра Лукашенко.





У политика «нет никаких сомнений, что Путин не может и представить ситуацию, при которой Беларусь выйдет из сферы влияния России»: «Он не может и не примет это и использует все средства, чтобы удержать Беларусь».

Однако силовые действия на территории соседней страны — «не лучшее решение».

«Для него лучшим решением и лучшим сценарием была бы (не под воздействием протестов, конечно) стабилизация ситуации и замена Лукашенко. Лукашенко не его герой, он не лучший друг Путина», — заявил Квасьневски в интервью Би-би-си .

Он уверен, что для Путина «окончание эпохи Лукашенко было бы приемлемым, если бы нашелся кто-то, кто заменил Лукашенко».

Разумеется, считает экс-президент Польши, этот кто-то должен быть «довольно пророссийским, кому Путин бы доверял».

Далее, полагает Квасневски, новый лидер Беларуси попытается договориться с оппозицией, провести реформы и новые парламентские и президентские выборы.

«Я думаю, до сегодняшнего дня так называемая "братская помощь" даже с юридической точки зрения это не самый желанный сценарий для Путина. Но если будет нужно, он, конечно, сможет это сделать», — подчеркнул бывший польский лидер.