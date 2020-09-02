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У метро, с мебелью. Почем продаются и как выглядят самые дешевые четырехкомнатные квартиры Минска

02.09.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY изучил вторичный рынок недвижимости столицы и посмотрел, почем сейчас продаются самые бюджетные варианты четырехкомнатных квартир. Фото и цены — в материале.

В Серебрянке

Квартира площадью 58,7 квадратного метра расположена в панельном доме 1971 года постройки. Площадь жилых комнат — 41,8 квадратного метра, кухни — 6,2. Санузел раздельный, лоджия застеклена. Продается квартира за 61,5 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

На проспекте Пушкина

Квартира площадью 59 квадратных метров расположена на проспекте Пушкина, 79. Дом панельный, 1969 года постройки, после капремонта. Площадь жилых комнат — 43,4 квадратного метра, кухни — 5,8. Санузел раздельный, есть балкон, а также закрепленный за квартирой подвал. Продается жилье за 61,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

В Чижовке

Квартира площадью 57,6 квадратного метра расположена на улице Голодеда, 53 /1. Дом панельный, 1968 года постройки, после капремонта. Площадь жилых комнат — 41,7 квадратного метра, кухни — 6,1. Санузел раздельный, балкон застеклен. Продается квартира за 65 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Рядом с метро

Квартира площадью 61,2 квадратного метра расположена на улице Берута, 6/3. Дом панельный, пятиэтажный, 1980 года постройки. Площадь жилых комнат — 41,8 квадратного метра, кухни — 6,2. Квартира продается с мебелью (все как на фото) за 65,8 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Возле МКАД

Квартира площадью 76,5 квадратного метра расположена в панельном доме 1982 года постройки на улице Байкальской, 66/2. Жилая площадь — 48,2 квадратного метра. Санузел раздельный, есть два балкона. Продается квартира за 70 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

 
 
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