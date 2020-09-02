Лукашенко угрожает бывшим чиновникам, вошедшим в Координационный совет

Александр Лукашенко высказался о «переобувшихся» чиновниках, которые «вырвались сейчас в так называемый Координационный совет».



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Общаясь в Барановичах 1 сентября, он заявил, что «в любом обществе хватает таких людей», однако отметил, что всегда «старался относиться к ним по-отечески» и поддерживал на карьерном пути.

«Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то рухнула, — сказал Лукашенко. — И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет — надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть».

По его словам, «некоторые из таких чиновников вошли в так называемый Координационный совет и ответят за свою деятельность там по закону».

«По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся», — сказал он.

Лукашенко считает, что на ситуации в стране «хайпанули и некоторые журналисты», которые, по его мнению, «заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места».

«И не надо придумывать, что пошла какая-то волна — кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу», — заявил он.

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

На допросы в Следственный комитет по данному уголовному делу были вызваны члены президиума КС: юрист Максим Знак, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, международный медиатор Лилия Власова, бывший дипломат, чиновник и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, пресс-секретарь КС Антон Родненков.

Днем 31 августа сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали члена КС международного медиатора Лилию Власову, в ее квартире прошел обыск. «Ранее утром она была вызвана к 15.00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге», — сообщила вчера пресс-служба Координационного совета.

Два члена президиума совета — Сергей Дылевский и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова — сейчас находятся в ИВС в Жодино, где отбывают 10-суточный административный арест по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. Они были задержаны утром 24 августа возле проходной МТЗ.

28 августа неизвестными был задержан член Координационного совета, а также координатор штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико Виталий Кривко.

Согласно резолюции КС, он ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.