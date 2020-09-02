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Из-за ремонта площади Богушевича на проспекте Дзержинского образовалась многокилометровая пробка
Источник материала: Tut.by
Утром 2 сентября из-за ремонта на площади Богушевича проспект Дзержинского превратился в одну большую пробку.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор в сторону центра по проспекту был несколько километров: от площади до станции метро «Михалово».
Накануне AUTO.TUT.BY сообщал, что площадь Франтишка Богушевича
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Накануне AUTO.TUT.BY сообщал, что площадь Франтишка Богушевича и прилегающие улицы перекроют на ремонт.
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