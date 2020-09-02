Из-за ремонта площади Богушевича на проспекте Дзержинского образовалась многокилометровая пробка

Источник материала: Tut.by

Утром 2 сентября из-за ремонта на площади Богушевича проспект Дзержинского превратился в одну большую пробку.





По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор в сторону центра по проспекту был несколько километров: от площади до станции метро «Михалово».

Накануне AUTO.TUT.BY сообщал, что площадь Франтишка Богушевича перекроют на ремонт. Также мы писали , что улицу Клары Цеткин, на участке от Карла Либкнехта до площади Богушевича, и улицу Немига, на участке от Карла Либкнехта до проспекта Дзержинского (включая половину развязки со стороны концерна «Беллегпром»), закроют с 02.00 2 сентября по 05.00 4 сентября.