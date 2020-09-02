ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акции Zoom подросли за год на 572%, и теперь компания дороже IBM и AMD

02.09.2020 10:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Акции компании Zoom Video Communications, которая известна благодаря облачной платформе видеоконференций, в годовом исчислении выросли примерно на 572%. Накануне на торгах акции прибавили 41% и превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших доход в 45 центов с акции — он составил 92 цента.

Рыночная капитализация Zoom превысила $130 млрд, молодая компания обошла по этому параметру технологических гигантов, среди которых IBM, AMD и некоторые другие. Подобные показатели для Zoom стали рекордными.

Рост акций технологических компаний в целом повлиял на общую рыночную капитализацию крупнейших предприятий из списка S&P 500. Индекс объединяет избранные торгуемые на фондовых биржах США публичные компании, имеющие наибольшую капитализацию. В этом году Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook, например, добавили $2,7 трлн. Zoom пока отсутствует в S&P 500, но может вскоре оказаться в списке.

Веб-камера Logitech HD Webcam C270 черный [960-001063]
34 отзыва
матрица 1.3 Мп, кабель 1.5 м
79,21 р.
14 предложений
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
4 отзыва
матрица 2 Мп, автофокус, кабель 1.8 м
379 р.
13 предложений
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920
17 отзывов
матрица 3 Мп, автофокус, кабель 1.8 м
297 р.
13 предложений
Сравнить эти товары →
Вебкамеры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции компании Zoom Video Communications, которая известна благодаря облачной платформе видеоконференций, в годовом исчислении выросли примерно на 572%. Накануне на торгах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы доллара и евро установили банки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика