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Акции Zoom подросли за год на 572%, и теперь компания дороже IBM и AMD
Источник материала: Onliner
Акции компании Zoom Video Communications, которая известна благодаря облачной платформе видеоконференций, в годовом исчислении выросли примерно на 572%. Накануне на торгах акции прибавили 41% и
Рыночная капитализация Zoom превысила $130 млрд, молодая компания обошла по этому параметру технологических гигантов, среди которых IBM, AMD и некоторые другие. Подобные показатели для Zoom стали рекордными.
Рост акций технологических компаний в целом повлиял на общую рыночную капитализацию крупнейших предприятий из списка S&P 500. Индекс объединяет избранные торгуемые на фондовых биржах США публичные компании, имеющие наибольшую капитализацию. В этом году Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook, например, добавили $2,7 трлн. Zoom пока отсутствует в S&P 500, но может вскоре оказаться в списке.
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Акции компании Zoom Video Communications, которая известна благодаря облачной платформе видеоконференций, в годовом исчислении выросли примерно на 572%. Накануне на торгах...
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