Представлен седан Rolls-Royce второго поколения

Источник материала: Tut.by

Компания Rolls-Royce рассекретила новое поколение седана Ghost. Автомобиль придет на смену машине образца 2009 года — между прочим, самой успешной модели в истории британской марки.





К разработке седана второго поколения компания приступила более 6 лет назад. И хотя внешне новый Ghost недалеко ушел от образа предшественника, в Rolls-Royce говорят о новой философии дизайна, который обозначили термином «постизобилие» — то есть стремление к минимализму и сдержанности. На фирме собрали большой массив данных об интересах, мнениях и меняющихся вкусах покупателей Ghost и их понимании роскоши — клиенты, как подчеркивают в компании, предпочли отказаться от обилия сложных деталей и чересчур броских украшений.





В техническом плане новый Ghost близок к флагманскому седану Phantom и кроссоверу Cullinan — седан получил ту же алюминиевую архитектуру, но без оригинальных «фишек» также не обошлось. В частности, это новая система шасси, полившая обозначение Planar и состоящая из трех главных элементов. Это демпфер с верхним поперечным рычагом, который устанавливается над передней подвеской (обеспечивает, по словам британцев, «еще более стабильную и легкую езду»), комплекс Flagbearer, адаптирующий подвеску к изменениям дорожного покрытия и система спутниковой связи, использующая данные с GPS для выбора оптимальной передачи перед поворотами.





6,75-литровый турбо-V12 был модернизирован и развивает 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента — правда, прирост мощности по сравнению с предшественником смешной (+1 л.с.). Зато в довесок к 8-ступенчатому «автомату» в трансмиссии новый Ghost получил полный привод, а также полноуправляемое шасси с подруливающей задней осью. До 100 км/ч седан снаряженной массой 2,55 тонны разгоняется за паспортные 4,8 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.









В длину новый Ghost подрос без малого на 90 мм (до 5546 мм), также седан немного прибавил вширь, но сохранил прежнюю колесную базу (3295 мм). Особой гордостью разработчиков является звукоизоляции салона — внутри кузова установлена двухслойная перегородка, а специальные полости в крыше, багажнике и полу заполнили более чем 100 кг звукопоглощающих материалов. Кроме того, были использованы стеклопакеты с прозрачным композитным центральным листом, а шины снабжены четырехдюймовым слоем из легкой звукопоглощающей пены.





В Rolls-Royce уже начали прием заказов на новый Ghost, стоимость пока известна для американского рынка — от 332 500 долларов.