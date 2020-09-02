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Какие курсы доллара и евро установили банки
Источник материала: Tut.by
Выше всего курс доллара — 2,75 рубля, а евро — 3,27 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банком доллара — 2,75 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,652 рубля (Абсолютбанк) и 2,653 рубля (Paritetbank). В разных обменниках одного банка курс валют может отличаться.
Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Абсолютбанке и Paritetbank — 2,643 рубля.
Выше всего курс продажи банком евро — 3,27 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 3,15 рубля (Абсолютбанк).
Сдавать евро выгоднее всего в Paritetbank — 3,145 рубля.
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Выше всего курс доллара - 2,75 рубля, а евро - 3,27 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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