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«Получим 10 миллионов врагов под боком». Политик объяснил, почему России в Беларусь «лезть нельзя»
02.09.2020 10:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Российский политик Евгений Рейзман пояснил, почему России стоит отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Беларуси.
Как отметил Евгений Ройзман в передаче на
«Он терпеть не может Лукашенко. Он знает, что Лукашенко – подлый мужик и что Лукашенко попытается все равно обмануть всех. Он про это прекрасно знает. Но чтобы под боком произошло путем протестов смещение режима он допустить не может», – сказал он.
Между тем, Ройзман подчеркнул, что России «в Беларусь лезть нельзя». Во-первых, потому что страна сразу получит 10 миллионов врагов под боком.
«Никто так хорошо к русским не относится, как белорусы. То есть если мы поссоримся еще с ближайшими нашими соседями и братьям – это будет ужасно. Мало того, это ситуация, за которой наблюдает весь мир. Если мы туда полезем, издержек и репутационных, и санкционных и любых других гораздо больше», - считает он.
Кроме этого, обращает внимание политик, это совершенно точно еще удар по внутренней стабильности.
«Потому что огромное количество народу сейчас наблюдает. Ты же не хочешь в этом участвовать. И я не хочу. И все разумные люди, которые нас смотрят, за голову хватаются, боятся, что мы туда сунемся, потому что это некрасиво, неправильно, нехорошо», - заметил он.
Ройзман выразил надежду, что российским властям «хватит ума туда не залезть». Уже даже декларации об этом наносят репутационный ущерб стране.
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Российский политик Евгений Рейзман пояснил, почему России стоит отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Беларуси.
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