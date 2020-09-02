ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен первый в мире серийный смартфон с камерой под экраном. Сколько он стоит

02.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ZTE представила первый в мире серийный смартфон, в котором фронтальная камера скрыта под экраном. Об этом сообщает The Verge.


Модель называется Axon 20 5G. Ее главная особенность — селфи-камера разрешением в 32 Мп, которая спрятана под экраном. Другими словами, вырезов или отверстий для фотодатчика в панели нет — камеру практически не видно. По заявлениям производителя, этого удалось достичь благодаря использованию материала, состоящего из органической и неорганической пленки.

Компенсировать качество селфи-снимков призваны алгоритмы искусственного интеллекта. Правда, насколько хорошо они справляются, пока неясно. На момент публикации материала ZTE успела только анонсировать выход устройства, а не раздать его блогерам и журналистам для тестов.


Краткие технические характеристики аппарата: процессор Qualcomm Snapdragon 765G, поддержка 5G-сетей, батарея на 4220 мАч, а также OLED-дисплей на 6,92 дюйма со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Основная камера включает модули на 64 Мп, 8 Мп (ультра-широкоугольный) и 2 Мп (сенсор глубины). Оперативной и постоянной памяти соответственно может быть 6/8 ГБ и 128/256 ГБ. А еще в активе слот для установки карт памяти microSD.

В Китае за Axon 20 5G просят около 320 долларов. Появится ли девайс в продаже в других странах, еще неясно.

Ниже — цены популярных сейчас других смартфонов:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Получим 10 миллионов врагов под боком». Политик объяснил, почему России в Беларусь «лезть нельзя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика