Представлен первый в мире серийный смартфон с камерой под экраном. Сколько он стоит

Источник материала: Tut.by

ZTE представила первый в мире серийный смартфон, в котором фронтальная камера скрыта под экраном. Об этом сообщает The Verge .





Модель называется Axon 20 5G. Ее главная особенность — селфи-камера разрешением в 32 Мп, которая спрятана под экраном. Другими словами, вырезов или отверстий для фотодатчика в панели нет — камеру практически не видно. По заявлениям производителя, этого удалось достичь благодаря использованию материала, состоящего из органической и неорганической пленки.

Компенсировать качество селфи-снимков призваны алгоритмы искусственного интеллекта. Правда, насколько хорошо они справляются, пока неясно. На момент публикации материала ZTE успела только анонсировать выход устройства, а не раздать его блогерам и журналистам для тестов.





Краткие технические характеристики аппарата: процессор Qualcomm Snapdragon 765G, поддержка 5G-сетей, батарея на 4220 мАч, а также OLED-дисплей на 6,92 дюйма со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Основная камера включает модули на 64 Мп, 8 Мп (ультра-широкоугольный) и 2 Мп (сенсор глубины). Оперативной и постоянной памяти соответственно может быть 6/8 ГБ и 128/256 ГБ. А еще в активе слот для установки карт памяти microSD.

В Китае за Axon 20 5G просят около 320 долларов. Появится ли девайс в продаже в других странах, еще неясно.

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