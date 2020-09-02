|
Пропавший в августе мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
В Брестской области завершены поиски 44-летнего Анатолия Занько, о судьбе которого ничего не было известно.
Мужчина, проживавший в агрогородке Люсино (Ганцевичский район), рано утром 21 августа уехал на велосипеде из гостей в неизвестном направлении и пропал.
Накануне ПСО «Ангел» сообщил, что Анатолий найден погибшим. Об обстоятельствах смерти не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области завершены поиски 44-летнего Анатолия Занько, о судьбе которого ничего не было известно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)