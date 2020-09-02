Пропавший в августе мужчина найден погибшим

В Брестской области завершены поиски 44-летнего Анатолия Занько, о судьбе которого ничего не было известно.





Мужчина, проживавший в агрогородке Люсино (Ганцевичский район), рано утром 21 августа уехал на велосипеде из гостей в неизвестном направлении и пропал.

Накануне ПСО «Ангел» сообщил, что Анатолий найден погибшим. Об обстоятельствах смерти не сообщается.