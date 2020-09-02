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Пропавший в августе мужчина найден погибшим

02.09.2020 11:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Брестской области завершены поиски 44-летнего Анатолия Занько, о судьбе которого ничего не было известно.

Пропавший в августе мужчина найден погибшим

Мужчина, проживавший в агрогородке Люсино (Ганцевичский район), рано утром 21 августа уехал на велосипеде из гостей в неизвестном направлении и пропал.

Накануне ПСО «Ангел» сообщил, что Анатолий найден погибшим. Об обстоятельствах смерти не сообщается.

 
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В Брестской области завершены поиски 44-летнего Анатолия Занько, о судьбе которого ничего не было известно.
 
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