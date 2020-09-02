Встреча Макея и Лаврова в Москве – прямая трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

Владимир Макей и Сергей Лавров, по мнению политологов, помимо актуальных вопросов, обсудят подготовку встречи президентов двух стран – Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Министры решили провести встречу в закрытом формате, отказавшись от протокольной съемки перед журналистами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Лукашенко посетит Москву в первой половине сентября, но точная дата пока еще не согласована.

Как ранее сообщал Sputnik, после выборов Путин и Лукашенко провели пять телефонных разговоров, во время которых была обсуждена поствыборная ситуация в Беларуси . Главы внешнеполитических ведомств двух стран разговаривали по телефону два раза.

Накануне визита Макея в российском МИД подчеркнули, что "Россия внимательно следит за ситуацией после выборов, подчеркивает недопустимость попыток ее дестабилизации извне, вмешательства во внутренние дела республики, выступает за нормализацию обстановки при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка".

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