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Встреча Макея и Лаврова в Москве – прямая трансляция
02.09.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Владимир Макей и Сергей Лавров, по мнению политологов, помимо актуальных вопросов, обсудят
© Sputnik / Сергей Гунеев
Министры решили провести встречу в закрытом формате, отказавшись от протокольной съемки перед журналистами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что
Как ранее сообщал Sputnik, после выборов Путин и Лукашенко провели пять телефонных разговоров, во время которых была обсуждена
Накануне визита Макея в российском МИД подчеркнули, что "Россия внимательно следит за ситуацией после выборов, подчеркивает недопустимость попыток ее дестабилизации извне, вмешательства во внутренние дела республики, выступает за нормализацию обстановки при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка".
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Министры иностранных дел Беларуси и России проводят встречу впервые после президентских выборов в республике. Смотрите кадры визита главы белорусского МИД в...
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