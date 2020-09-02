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Известные белорусские спортсмены заявили о создании SOS BY

02.09.2020 11:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Известные белорусские спортсмены заявили о создании Свободного объединения спортсменов Беларуси.

Для присоединения к SOS BY необходимо подписать ранее опубликованное открытое письмо спортивной общественности, подписи под которым уже поставили 398 спортсменов и представителей отрасли.

Подписанты требуют провести новые выборы президента, освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности, освободить и реабилитировать всех политических заключенных, провести проверки законности действий сотрудников правоохранительных органов, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Беларуси, выявить и наказать виновных в избиениях и издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций.

К инициативе SOS BY присоединились Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков, Надежда Остапчук, Екатерина Снытина, Артур Удрис, Никита Мещеряков, Константин Яковлев, Степан Попов, Александр Опейкин.

 
 
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Известные белорусские спортсмены заявили о создании Свободного объединения спортсменов Беларуси.
 
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