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Доллар вновь начал расти
Источник материала: Навiны
Американская валюта после вчерашнего
По данным на 10:20 доллар добавляет 0,0027 пункта и торгуется на уровне 2,642 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты теряют в весе:
Ранее сообщалось, что в январе-августе средний курс наличного доллара
Напомним, по итогам января-августа нынешнего года белорусский рубль
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Американская валюта после вчерашнего падения вновь демонстрирует рост утром 2 сентября.
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