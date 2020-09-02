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Доллар вновь начал расти

02.09.2020 11:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта после вчерашнего падения вновь демонстрирует рост утром 2 сентября.

По данным на 10:20 доллар добавляет 0,0027 пункта и торгуется на уровне 2,642 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты теряют в весе:

  • евро 0,0195 пункта — 3,1412 белорусского рубля;
  • российский рубль 0,011 пункта — 3,5752 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в январе-августе средний курс наличного доллара вырос на 27,64% (с 2,1134 до 2,6975 белорусского рубля).

Напомним, по итогам января-августа нынешнего года белорусский рубль занял первое место по ослаблению к доллару США на территории бывшего СССР (анализировалась динамика валютных курсов, устанавливаемых центральными банками).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта после вчерашнего падения вновь демонстрирует рост утром 2 сентября.
 
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