Доллар вновь начал расти

Американская валюта после вчерашнего падения вновь демонстрирует рост утром 2 сентября.

По данным на 10:20 доллар добавляет 0,0027 пункта и торгуется на уровне 2,642 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты теряют в весе:

евро 0,0195 пункта — 3,1412 белорусского рубля;

российский рубль 0,011 пункта — 3,5752 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в январе-августе средний курс наличного доллара вырос на 27,64% (с 2,1134 до 2,6975 белорусского рубля).