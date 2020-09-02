Ганапольский: Лукашенко труслив до такой степени, что берёт в заложники сына









Иногда лучше жевать, чем говорить – так, кажется, было в рекламе. Так вот, ему бы, Лукашенко, лучше помолчать. Но он говорил, много говорил! Как говаривал мой покойный отец: «Наговорил на десять бочек арестантов». И в том, что говорил – весь он, с его помещичьим скудоумием и барскими нравами.





«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи. Не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация. Это будет резня. И то, что произошло на Украине будет цветочками».





По порядку. Во-первых, страну не лепят – её строят. И не один кто-то, а всё общество. Но Лукашенко её действительно лепил. И слепил, то что видим.





Во-вторых, кто режет страну? Демонстранты, которые стоят с цветочками? Которые в единой Беларуси не хотят видеть только его, Лукашенко? А кто собирается «резать тех, кто строил»? Те, кто считает, что для решения проблемы нужно привлечь Россию и Путина?





Вообще-то, есть несколько контрольных вопросов, по которым вычисляются неадекваты. К примеру, «Чей Крым?» Но это для плебса.





А еще есть контрольная фраза, чтобы выявить диктаторов, цепляющихся за власть. Это именно фраза: «Хотите, как на Украине?».





Это Путинско-Лукашенковские ночные страхи. Это когда в Украине прошла демократическая революция и свободные выборы. Где свобода слова, свобода СМИ и стремление в Европу и НАТО.





А путиноид-луканоид спит в памперсе с ночным горшком в руках, ибо боится обмочиться из-за страха, что кто-то другой станет у корыта, где стоишь почти тридцать лет.





Короче говоря, в тревоге он, президент, позвавший войска соседней страны для усмирения своих граждан. Нервничает радетель благосостояния своих граждан, грозящий закрыть предприятия, где рабочие бастуют против его режима, его власти.









Но Лукашенко путает страну и себя





– его пытаются, как чирей, вырезать из тела страны, а он считает, что режут саму Беларусь. Где-то мы уже это слышали – «Россия — это Путин, Путин — это Россия». У всех людоедов – один набор заклинаний.





А еще Александр Григорьевич критикует фразу: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть».





Хорошо, если не нравится эта фраза, предлагаю другую: «Лукашенко, в нарушении законов Беларуси, передаёт автоматическое оружие своему несовершеннолетнему сыну и везёт его, подростка, без статуса и должности, на военную операцию по защите… себя».





А кого же ещё?





Он, Лукашенко, труслив до такой степени и так не доверяет своей армии и милиции, что берёт в заложники сына, чтобы тот отстреливался в последней битве с Соросом.





В общем, Александр Григорьевич, лучше молчать, чем говорить. Не позорьтесь. Вам нужно сохраниться на посту ещё пару месяцев, ведь вас Путин официально пригласил в Москву.





Когда будете окончательно оптом сдавать Беларусь России, подписывая предательский документ, помните – ваша подпись должна быть легитимна.