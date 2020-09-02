|
Как покупали валютные облигации Минфина. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
По данным ведомства, пик размещения пришелся на август 2020. При этом в июле не удалось продать ни одной гособлигации. Так выглядит график размещения валютных гособлигаций с начала года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов Беларуси сообщает, что с начала года на внутреннем рынке размещены государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)