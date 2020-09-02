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В компании PandaDoc обыск – ее основатель помогает силовикам бросить работу
Источник материала: KYKY>
Как сообщают сотрудники компании и Telegram-канал «МотолькоПомоги», в минском офисе компании PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск.
В канале «МотолькоПомоги»
Также читатель KYKY сообщил нам: «У ряда сотрудников PandaDoc проводятся обыски по месту жительства».
Напомним, еще 12 августа Микита записал обращение к беларуским силовикам. Он позвал их перейти на «светлую сторону» и предложил свою помощь – тогда, возможно, сотрудники органов «перестанут избивать женщин и вести войну с собственным народом». А после помог создать инициативу Protect Belarus, на помощь которой уже рассчитывают больше 400 экс или будущих экс-силовиков. Сейчас Микита живет не в Беларуси, а в Лондоне, но взял отпуск, чтобы помогать землякам.
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