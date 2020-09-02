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В компании PandaDoc обыск – ее основатель помогает силовикам бросить работу

02.09.2020 12:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как сообщают сотрудники компании и Telegram-канал «МотолькоПомоги», в минском офисе компании PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск.

В канале «МотолькоПомоги» появилось сообщение лично от фаундера компании Микиты Микадо: «В наш минский офис пришел департамент по финансовым расследованиям. Забрали директора».

Также читатель KYKY сообщил нам: «У ряда сотрудников PandaDoc проводятся обыски по месту жительства». 

Напомним, еще 12 августа Микита записал обращение к беларуским силовикам. Он позвал их перейти на «светлую сторону» и предложил свою помощь – тогда, возможно, сотрудники органов «перестанут избивать женщин и вести войну с собственным народом». А после помог создать инициативу Protect Belarus, на помощь которой уже рассчитывают больше 400 экс или будущих экс-силовиков. Сейчас Микита живет не в Беларуси, а в Лондоне, но взял отпуск, чтобы помогать землякам. 

Читайте по теме: «Власть Лукашенко – политический и экономический банкрот». Микита Микадо – о том, как помогает омоновцам не калечить людей

 
 
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Как сообщают сотрудники компании и Telegram-канал «МотолькоПомоги», в минском офисе компании PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск. В канале «МотолькоПомоги» появилось...
 
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