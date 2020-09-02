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Аналитик: Вильнюсу важно показать, что он в авангарде борьбы с Лукашенко

02.09.2020 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Аналитик: Вильнюсу важно показать, что он в авангарде борьбы против Лукашенко

Задолго до событий, связанных с выборами президента Беларуси, Литва была ведущей страной ЕС, на территории которой велась работа против существующей в Беларуси власти, отметил собеседник Sputnik. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Литва эту первую ракетку оспаривала у Польши, где также сосредоточены антилукашенковские центры из представителей оппозиции", ― говорит Попов.

Сейчас, когда Польша окончательно "перетянула одеяло на себя", Литве важно показать партнерам по Евросоюзу свою значимость в борьбе с режимом Лукашенко, отмечает собеседник.

"Литовцы в стремлении показать свою проамериканскость и позиционный настрой в отношении режима Лукашенко демонстрируют такую активность. После того, как целый ряд стран ЕС показали такой настрой, Вильнюсу нужно чем-то удивить своих соседей и показать,  что они в авангарде борьбы против Лукашенко", ― рассуждает Попов.

Литовское намерение расширить санкции против Беларуси ― это "желание произвести эффект внутри союзников по Евросоюзу, ничего более", добавляет аналитик.

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Теги: Минск
 
 
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