Берегитесь гроз: штормовое предупреждение объявили в Беларуси на четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг из-за гроз, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

C начала прошлой недели в республике не было ни одного дня, чтобы синоптики не объявляли штормовое предупреждение. Их опасения были вызваны экстремальным повышением температуры , сильными дождями и грозами.

"3 сентября местами в центральных и восточных районах страны ожидаются грозы", - сообщили они.

В четверг в Беларуси погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт, медленно смещающийся с центральных районов на восток страны. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно в центральных, а днем и в восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман.

Ожидается неустойчивый умеренный ветер, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит +12..+19°С, в юго-западных районах будет до +8..+11°С. В дневные часы воздух прогреется до +18..+24°С, по юго-востоку страны - до +25..+29°С.

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