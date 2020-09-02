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Берегитесь гроз: штормовое предупреждение объявили в Беларуси на четверг

02.09.2020 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг из-за гроз, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

© CC0 / Pixabay / bertvthul
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C начала прошлой недели в республике не было ни одного дня, чтобы синоптики не объявляли штормовое предупреждение. Их опасения были вызваны экстремальным повышением температуры, сильными дождями и грозами.

"3 сентября местами в центральных и восточных районах страны ожидаются грозы", - сообщили они.

В четверг в Беларуси погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт, медленно смещающийся с центральных районов на восток страны. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно в центральных, а днем и в восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман.

Ожидается неустойчивый умеренный ветер, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит +12..+19°С, в юго-западных районах будет до +8..+11°С. В дневные часы воздух прогреется до +18..+24°С, по юго-востоку страны - до +25..+29°С.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики в очередной раз на текущей неделе объявили желтый уровень опасности - теперь из-за грозовой активности.
 
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