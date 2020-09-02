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Эксперт Московского центра Карнеги: Лукашенко летит к Путину обсуждать детали "мягкого поглощения"
Источник материала: Партизан
В белорусском политическом кризисе все более заметной становится роль Кремля.
После недавних заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что в Москве считают прошедшие 9 августа выборы состоявшимися и легитимными, а также о некоем российском "резерве" для стабилизации ситуации в Беларуси, накануне устами главы российского МИД Лаврова стало известно, каким Москва видит наиболее благоприятный вариант развития событий - через изменения в Конституции Беларуси.
Что это значит, телеканал Дождь обсудил с экспертом Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым.
Данная версия выглядит более чем правдоподобной с учетом, что некие сепаратные переговоры уже ведутся. Сегодня в Москве глава белорусского МИД Макей встречается с российским коллегой Лавровым, завтра в Минске прилетит российский премьер Мишустин, а 4 сентября в Москву отправится белорусский министр обороны.
Все это свидетельствует только о том, что Лукашенко лихорадочно ищет выход для своего спасения, но единственный вариант, который ему может предложить Путин - это стать "губернатором" "Северо-Западного края"
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В белорусском политическом кризисе все более заметной становится роль Кремля.
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