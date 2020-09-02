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В офисе минского PandaDoc проходит обыск

02.09.2020 12:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском сотрудники ДФР КГК.

Эту информацию Onliner подтвердил основатель и руководитель компании Микита Микадо. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, который в последнее время стал главным инструментом властей против слишком политически активного бизнеса. Фактически сегодня ДФР КГК преворяет в жизнь угрозу Александра Лукашенко, который говорил, что если бизнес полезет в политику, то пусть пеняет на себя.

Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет.

Напомним, что руководитель PandaDoc Микита Микадо в августе предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.

Чем занимается PandaDoc?

Компанию в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения для автоматизации документооборота в продажах — от предложения до электроннной подписи и оплаты. Компания регулярно попадает в различные топы. 
 

 
 
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В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском сотрудники ДФР КГК.
 
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