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В офисе минского PandaDoc проходит обыск
02.09.2020 12:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском сотрудники ДФР КГК.
Эту информацию Onliner подтвердил основатель и руководитель компании Микита Микадо. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, который в последнее время стал главным инструментом властей против слишком политически активного бизнеса. Фактически сегодня ДФР КГК преворяет в жизнь угрозу Александра Лукашенко, который говорил, что если бизнес полезет в политику, то пусть пеняет на себя.
Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет.
Напомним, что руководитель PandaDoc Микита Микадо в августе предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.
Чем занимается PandaDoc?
Компанию в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения для автоматизации документооборота в продажах — от предложения до электроннной подписи и оплаты. Компания регулярно попадает в различные топы.
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В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском сотрудники ДФР КГК.
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