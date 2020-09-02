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У Skoda появился электрический кроссовер

02.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чешская компания Skoda представила свой серийный электромобиль — Enyaq iV. Машина поступит в продажу в ближайшее время и будет стоить от 40,4 тысячи евро. Как видите, электрокар получился недешевым. Машина, как уверены маркетологи Skoda, открывает «новую главу в истории производителя».

По своей стилистике кроссовер отчасти напоминает минивэн, хотя имеются общие черты и с Kodiaq. По сравнению с последним новинка компактнее — габаритная длина Enyaq iV составляет 4648 мм, а ширина — 1877 мм. При этом благодаря оптимальной компоновке салона внутри электрического SUV очень просторно.

У Skoda появился электрический кроссовер

Как и ожидалось, автомобиль построили на платформе MEB, которая используется для последних электрических моделей концерна VAG. В салоне обращает на себя внимание 13-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Управлять развлекательными функциями можно с помощью жестов. Приборная панель тоже представляет собой экран (небольшой — всего 5,3 дюйма).

У Skoda появился электрический кроссовер

Базовая версия Skoda Enyaq iV получит 148-сильный электромотор и батарею емкостью 55 кВт·ч (340 км). До сотни самый маломощный электрокар Skoda разгоняется за 11,7 секунды. Есть еще 179-сильная версия с одним мотором и аккумулятором емкостью 62 кВт·ч (390 км). Такая версия набирает 100 км/ч за 8,7 секунды. Топовая заднеприводная модификация — 204-сильная с батареей на 82 кВт·ч (510 км). Разгон до сотни — 8,5 секунды.

У Skoda появился электрический кроссовер

Есть исполнения с двумя моторами — на 265 л. с. и 306 л. с. Самая быстрая набирает скорость 100 км/ч за 6,2 секунды. Батарея у полноприводных электрокаров — на 80 кВт·ч.

У Skoda появился электрический кроссовер
У Skoda появился электрический кроссовер
У Skoda появился электрический кроссовер
У Skoda появился электрический кроссовер
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Чешская компания Skoda представила свой серийный электромобиль — Enyaq iV. Машина поступит в продажу в ближайшее время и будет стоить от 40,4 тысячи евро. Как видите,...
 
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