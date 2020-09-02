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ФБР расследует полет человека с джетпаком неподалеку от самолета

02.09.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ФБР и Федеральное управление гражданской авиации США расследуют инцидент с участием неизвестного, совершившего полет на джетпаке в воздушном пространстве, где пролегают пути коммерческих рейсов. Это произошло неподалеку от крупнейшего аэропорта Лос-Анджелеса, два пилота коммерческих авиалиний сообщили о неизвестном «летчике».

Неизвестный летел на высоте около тысячи метров воскресным вечером. Пилот одного из самолетов сообщил, что человек с реактивным ранцем находился левее позади борта на расстоянии чуть менее 300 метров.

Об инциденте стало известно благодаря записи переговоров пилотов с контрольной вышкой. Она попала в сеть благодаря энтузиастам из LiveATC.net, которые мониторят и хранят переговоры летчиков. Представители компании American Airlines (ее пилот сообщил о произошедшем) отказались делиться информацией о своем сотруднике, который мог бы рассказать подробности.

Полет такого крупного объекта, как человек с джетпаком рядом с самолетом, опасен как для самого «пилота», так и для крупного летательного средства.

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ФБР и Федеральное управление гражданской авиации США расследуют инцидент с участием неизвестного, совершившего полет на джетпаке в воздушном пространстве, где...
 
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