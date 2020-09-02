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В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир. Решение суда (обновлено)

02.09.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В середине февраля на улице Горецкого в Минске 19-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. В авто находились четверо несовершеннолетних пассажиров, один из которых погиб на месте ДТП. Вчера состоялся суд по этому делу.

Погиб 17-летний парень, а водитель и 16-летний пассажир были доставлены в реанимационное отделение. Известно, что юноша, находившийся за рулем, получил водительское удостоверение 15 января.

— По данным следствия, 13 февраля около 23:15 19-летний водитель, управляя автомобилем Renault, двигался по улице Горецкого в Минске. Проезжая вблизи дома №95, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения, — сообщали в СК. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир. Решение суда (обновлено)

В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир. Решение суда (обновлено)

На суде выяснились подробности: «У Renault была неисправна ходовая часть. Автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч на участке с ограничением в 60 км/ч. Водитель пренебрег информацией знака „Опасный поворот“, не снизил скорость и, не имея достаточного опыта управления, проявил невнимательность и неосмотрительность к складывающейся дорожной обстановке. Из-за превышения скоростного режима и техсостояния авто не справился с управлением, допустил занос с последующим выездом за пределы проезжей части вправо и наездом на железобетонную опору линии городского освещения».

В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир. Решение суда (обновлено)

Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии поселения, с лишением прав на 5 лет.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир. Решение суда (обновлено)

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Теги: Минск
 
 
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В середине февраля на улице Горецкого в Минске 19-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. В авто находились четверо...
 
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