Премьер-министр России Мишустин приедет в Минск 3 сентября

Источник материала: Ежедневник

Премьер-министр России Михаил Мишустин, как ожидается, совершит визит в Минск 3 сентября. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», – сообщил глава российского МИДа.

Сергей Лавров также подтвердил скорый визит Александра Лукашенко в Москву и его встречу с Владимиром Путиным.

Напомним, об этом президенты договорились по телефону.