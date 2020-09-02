|
Премьер-министр России Мишустин приедет в Минск 3 сентября
02.09.2020 13:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Премьер-министр России Михаил Мишустин, как ожидается, совершит визит в Минск 3 сентября. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», – сообщил глава российского МИДа.
Сергей Лавров также подтвердил скорый визит Александра Лукашенко в Москву и его встречу с Владимиром Путиным.
Напомним, об этом президенты договорились по телефону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр России Михаил Мишустин, как ожидается, совершит визит в Минск 3 сентября. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)