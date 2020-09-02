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Премьер-министр России Мишустин приедет в Минск 3 сентября

02.09.2020 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Премьер-министр России Михаил Мишустин, как ожидается, совершит визит в Минск 3 сентября. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», – сообщил глава российского МИДа.

Сергей Лавров также подтвердил скорый визит Александра Лукашенко в Москву и его встречу с Владимиром Путиным.

Напомним, об этом президенты договорились по телефону.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр России Михаил Мишустин, как ожидается, совершит визит в Минск 3 сентября. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
 
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