В Кремле сообщили, когда может быть принято решение о рефинансировании долга Беларуси

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ожидать решения о рефинансировании белорусского долга стоит не ранее 3 сентября.

«Мишустин же едет, и надо дождаться его контакта», — отметил представитель Кремля.

Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, существует ли уже какое-то готовое решение по данному вопросу.

«Контакты на эту тему продолжаются», — приводит gazeta.ru слова представителя Кремля.