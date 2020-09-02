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В Кремле сообщили, когда может быть принято решение о рефинансировании долга Беларуси

02.09.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ожидать решения о рефинансировании белорусского долга стоит не ранее 3 сентября.

«Мишустин же едет, и надо дождаться его контакта», — отметил представитель Кремля.

Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, существует ли уже какое-то готовое решение по данному вопросу.

«Контакты на эту тему продолжаются», — приводит gazeta.ru  слова представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД Беларуси и России Сергей Лавров анонсировал визит российского премьера в Минск 3 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ожидать решения о рефинансировании белорусского долга стоит не ранее 3 сентября. «Мишустин же едет, и надо...
 
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