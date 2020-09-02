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В Кремле сообщили, когда может быть принято решение о рефинансировании долга Беларуси
Источник материала: Навiны
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ожидать решения о рефинансировании белорусского долга стоит не ранее 3 сентября.
«Мишустин же едет, и надо дождаться его контакта», — отметил представитель Кремля.
Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, существует ли уже какое-то готовое решение по данному вопросу.
«Контакты на эту тему продолжаются», — приводит
Ранее сообщалось, что на
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ожидать решения о рефинансировании белорусского долга стоит не ранее 3 сентября. «Мишустин же едет, и надо...
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