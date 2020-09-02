Вызов на допрос в качестве свидетеля. Что говорить и как себя вести

Белорусы сегодня массово дают показания как свидетели по делам об уличных протестах.

Naviny .by с помощью юриста, члена правления «Правовой инициативы» Сергея Устинова составили памятку для тех, кого вызывают на допросы.

Кого могут вызвать на допрос в качестве свидетеля

На допрос в качестве свидетеля могут вызвать гражданина, в отношении которого у следствия есть основания полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу (статья 60 Уголовно-процессуального кодекса ).

Таким образом, на допрос могут вызвать фактически любого белоруса.

Как вызывают на допрос

На допрос вызывают повесткой (статья 216 УПК).

В повестке должно быть обязательно указано, кого именно вызывают на допрос, в каком качестве, к кому и по какому адресу необходимо явиться.

Кроме того, в повестке должно быть сообщено о времени явки на допрос и последствиях такой неявки без уважительной причины.

Если эти шесть условий соблюдены, то повестка считается оформленной согласно УПК и соответствует закону.

Также УПК предусматривает, что вызов на допрос может осуществляться с использованием других средств связи.

Вместе с тем мы рекомендуем гражданам, которых вызывают на допрос, требовать, чтобы повестка им была отправлена в письменной форме по почте.

Можно ли идти на допрос с адвокатом

Свидетель имеет право на адвоката (статья 60 УПК).

Об адвокате нужно позаботиться заранее, заключив соответствующий договор. Помните о том, что если ваш адвокат не явится ко времени допроса, это не станет препятствием для начала допроса.

Как проходит допрос свидетеля

Прежде всего, следователь выясняет данные о личности свидетеля, а затем сообщает, по какому уголовному делу он будет допрошен.

Затем следователь разъясняет свидетелю его права и обязанности и предупреждает его об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Справка. Отказ либо уклонение свидетеля от дачи показаний без уважительных причин наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если отказывается или уклоняется давать показания против самого себя, членов своей семьи, близких родственников (статья 402 Уголовного кодекса ).

После этого свидетелю предлагается рассказать об известных ему обстоятельствах уголовного дела.

По окончании рассказа, который ведется в свободной форме, следователь может задать вопросы, чтобы уточнить и дополнить показания.

Свидетель на допросе вправе пользоваться документами и записями.

Можно ли отказаться давать показания

Как уже отмечалось, свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний. В то же время свидетель может отказаться отвечать на какой-либо вопрос или ряд вопросов, которые касаются лично его, его близких родственников или членов семьи, о чем также сказано в статье 60 УПК.

Статья 27 Конституции гласит, что никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Кроме того, гражданин может отказаться отвечать на наводящие вопросы — следователю вообще запрещено их задавать (статья 217 УПК).

Также можно отказаться отвечать на вопросы, которые не относятся к уголовному делу.

Как (не)подписывать протокол

Всегда подписывайте протокол, ведь даже без вашей подписи он будет иметь юридическую силу.

Если вы не согласны с тем, что написано в протоколе, то внесите исправления, изложите свои доводы в конце этого документа.

Не стоит оставлять пустые места в протоколе — если он распечатан на одной стороне листа, то поставьте «Z» на обратной стороне.

Подписывать нужно каждую страницу протокола (статья 218 УПК). Проследите за тем, чтобы страницы были пронумерованы.