Почти 1200 работников Мозырьского НПЗ требуют отставки Лукашенко и расследования зверств силовиков

TUT.BY Они требуют их услышать и открыто обсудить события последних недель в стране. Под письмом подписалось почти 1200 человек, передает





Работники выступают за отставку Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной, за проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам и требуют честного расследования всех случаев насилия с привлечением к ответственности всех виновных.





Также рабочие требуют составления и подачи депутатских запросов по фактам задержания работников завода силовыми структурами и объяснить обоснованность задержания активиста сообщества «Страна для жизни», работника ОАО «Мозырский НПЗ» Руслана Парфѐнова.





Под обращением подписались 1186 человек.





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Подписавшиеся работники акцентируют внимание на том, что не могут присоединиться к общенациональной забастовке, так как не хотят подвергать риску экономическую стабильность предприятия. Но они против нарушения прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Беларусь.





Обращение было составлено таким образом, чтобы учесть мнение работников по каждому вопросу отдельно — под каждым из пунктов можно поставить ответы как «за», так и и «против».





Подписавшиеся настаивают на проведении встречи с максимально возможным количеством работников предприятия для разъяснения вопросов, отраженных в открытом обращении. Результаты встречи требуют опубликовать в открытом доступе в Outlook и газете «Мозырский нефтепереработчик».





От генерального директора ОАО «Мозырский НПЗ» люди требуют обеспечить свободное выражение своих позиций, как гражданских, так и трудовых в коллективах, прекратить давление руководства на работников при принятии решения о выходе или вступлении в профсоюзы.









Открытое письмо работники передали в приемную генерального директора Виталия Павлова на прошлой неделе. Ответа пока не было.







