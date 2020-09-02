Театр закрыт - все ушли на фронт. На спектакль в Купаловский попадем лишь при новой власти?









kp.by со ссылкой на БелаПАН. Недавно из Купаловского ушли народные артисты Беларуси Виктор Манаев, Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц, сообщаетсо ссылкой на БелаПАН.





С оставшимся составом, а это всего 22 человека, включая технический персонал, коего большинство, играть спектакли невозможно. При этом сотрудники продолжают увольняться.





Максимально театр может находиться в простое полгода. Но нынешнее штрейкбрехерское руководство рассчитывает собрать новую труппу до декабря. И это при том, что уникальная купаловская труппа формировалась даже не годами, а десятилетиями!





В середине августа купаловцы вместе с гендиректором Павлом Латушко публично осудили фальсификации президентских выборов и произвол силовиков. 17 августа Латушко был уволен. В знак солидарности с ним сотрудники театра массово подали заявления об уходе, а 26 августа из Купаловского театра уволилось 56 сотрудников, в том числе 36 актеров.





Среди них народные и заслуженные артисты, ведущие мастера сцены Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Павел Харланчук-Южаков, Зоя Белохвостик, Наталья Васильева-Кочеткова и другие. Вместе с ними театр покинул худрук Николай Пинигин.