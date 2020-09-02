Павел Латушко уехал в Польшу: «Ни в каком багажнике я не пересекал границу» (обновлено)

Источник материала: Onliner

Член президиума Координационного совета Павел Латушко с утра уехал в Польшу. Эту информацию Onliner подтвердил он сам. По его словам, поехал на экономический форум, также планирует заехать в Вильнюс.

— Я нахожусь с утра в Польше по приглашению председателя программного совета экономического форума в Крынице Зигмунда Бердыховского. Это крупнейший экономический форум в Центральной Европе, я неоднократно принимал в нем участие в качестве посла Беларуси в Польше и члена белорусских правительственных делегаций. Это международная площадка, в которой принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших компаний Европы, — сказал Павел Латушко.

В ходе форума он планирует проинформировать участников о складывающейся внутри Беларуси политической и экономической ситуации. Латушко рассказал, что также у него запланированы встречи в польском правительстве, МИД, с депутатами парламента этой страны и белорусской диаспорой в Польше.

— Планирую также посетить Вильнюс в эти дни и провести там встречи с руководством Министерства иностранных дел и депутатами литовского парламента с целью проинформировать о деятельности Координационного совета по выходу из сложной внутриполитической ситуации в нашей стране, — рассказал он.





Также Павел Латушко собирается обсуждать дальнейшую деятельность Купаловского театра «в одной из европейских стран в связи с увольнением практически всей артистической труппы ведущего театра страны».

Он прокомментировал и слухи, которые начали распространяться в Telegram-каналах о его выезде из Беларуси.

— Ни в каком багажнике я не пересекал границу. Я официально пересек государственную границу в погранпереходе «Бобровники» — «Берестовица». Об этом у меня есть отметка в паспорте, — уточнил Павел Латушко и сказал, что вернется в Беларусь после завершения форума — то есть после 10 сентября.

Дополнено

Пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский подтвердил Onliner информацию о выезде Латушко из страны.

— Павел Павлович Латушко 2 сентября в полвторого ночи в официальном порядке пересек государственную границу на машине с дипломатическими номерами в сопровождениии или совместно с Артуром Михальским, Чрезвычайным и Полномочным послом Польши в Беларуси. С документами было все в порядке, проблем с оформлением не возникло. На все про все ушло минут десять, — сказал официальный представитель ГПК.

Напомним, вчера о Павле Латушко, бывшем министре культуры Беларуси, высказался Александр Лукашенко. Он упомянул о «переобувшихся чиновниках, которые вырвались сейчас в так называемый координационный совет». Александр Лукашенко отметил, что в любом обществе хватает таких людей. Он заявил, что всегда «старался относиться к ним по-отечески» и поддерживал на карьерном пути.

— Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то рухнула. И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет — надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть, — сказал Лукашенко.

Некоторые из таких чиновников вошли в так называемый координационный совет и ответят за свою деятельность там по закону, добавил Лукашенко.

— По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону и спрятаться нигде не сможет, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся».