Лукашенко заявил, что Латушко «перешел красную линию»

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 1 сентября, заявил, что экс-министр культуры и дипломат Павел Латушко перешел «красную линию». Он также добавил, что тот ответит по закону.

1 сентября Александр Лукашенко посещал Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, где он пообщался с журналистами. Один из заданных вопросов касался бывшего белорусского чиновника, а именно Павла Латушко.

Соответствующий фрагмент из выступления Александра Лукашенко показали на телеканале ОНТ.

«На коленях стоял, дрожал: «Пошлите меня в правительство». Стал министром. Поработал министром. Потом: «Я хочу послом быть». — «Куда?» — «Во Францию». — «Ладно, езжай во Францию», — поделился Лукашенко, напомнив, как помогал бывшему чиновнику устраиваться на государственные должности.

По словам Лукашенко, после возращения из Франции Латушко снова просился в правительство, но «не было у нас такого портфеля».

«Можно я поработаю там и там?» — «Где?» — «Хочу в театре им. Я. Купалы». — «Иди поработай», — рассказал Лукашенко о своем разговоре с экс-министром культуры.

«Потом ему показалось, что власть наклонилась, а может, уже где-то рухнула. И это не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой. Увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал», - сказал он.

Лукашенко добавил, что Павел Латушко ответит по закону, потому что он перешел «красную линию».