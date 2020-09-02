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Москва утверждает, что вопроса российской военной базы в Беларуси на повестке дня нет

02.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о размещении российской военной базы на территории Беларуси.

Он утверждает, что «вопрос не на повестке дня».

Также, комментируя необходимость по сотрудничеству военных ведомств государств, Песков акцентировал внимание на том, что Москва и Минск состоят в Организации договора о коллективной безопасности и их связывают двусторонние отношения в самых разных областях, передает «Звезда».

 
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Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о размещении российской военной базы на территории Беларуси. Он утверждает, что «вопрос не на повестке дня».
 
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