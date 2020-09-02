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В Беларуси похолодает? Точный прогноз погоды до конца недели

02.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. В ближайшие дни температура воздуха в Беларуси пстепенно снижаться, об этом свидетельствует прогноз погоды Белгидрометцентра.

© CC0 / Pixabay / bertvthul
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Так, 3 сентября погоду в центральных и восточных районах республики будет определять малоподвижный атмосферный фронт, там пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Из-за этого синоптики объявили штормовое предупреждение.

Западная часть страны будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков там не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Будет дуть ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+15°С, по востоку - до +18°С. В середине дня потеплеет до+18..+24°С, по юго-востоку страны - до +25..+28°С.

"В пятницу, 4 сентября, восточные регионы страны останутся в зоне влияния фронтального раздела, преимущественно на западную половину республики распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый", - рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью будет держаться в районе +7..+14°С, по востоку страны теплее - в районе +15..+17°С. Днем столбик термометра покажет +16..+22°С, по юго-западу  - до +24°С.

YouTube/ FOBOS STORM
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В субботу, 5 сентября, Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по крайнему востоку, а днем в западных районах страны скажется влияние фронтальных разделов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему востоку страны, а днем в западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы сгустится слабый туман. Ожидается юго-западный умеренный ветер. Ночью будет до +6..+13°С, днем воздух прогреется до +18..+25°С.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие дни местами по республике пройдут кратковременные дожди, на четверг объявлено штормовое предупреждение из-за гроз.
 
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