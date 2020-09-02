Макей высказался о журналистах: позволяют вовлекать себя в незаконные действия

Источник материала: Ежедневник

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым прокомментировал ситуацию вокруг работы журналистов в нашей стране.

Напомним, недавно ряд журналистов иностранных СМИ были лишены аккредитации. Работников медиа задерживают, а некоторых судят.

Владимир Макей выступил за спокойную работу журналистов, однако, по его словам, некоторые из них позволяют вовлекать себя в незаконные действия, пишет reform.by .

«Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках существующего законодательства, в рамках соответствующих международных правил. Но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно или сознательно стремились вовлекать, скажем так, себя в противозаконные какие-то действия, в действия, связанные с нарушением законодательства», — сказал он.

В частности, Владимир Макей повторил тезис о том, что через стримы якобы координируются протесты.

«Одно дело, когда журналист объективно дает информацию, а другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется лишь власть, и где через соответствующие чаты, стримы демонстранты призываются к совершению конкретных противоправных действий. Для нас это абсолютно неприемлемо. И власть в данной ситуации будет реагировать адекватным образом», — сказал он.

Он добавил, что в МИДе очень плотно работают с посольствами стран и если случаются нежелательные случаи, то реагируют на них.

«Однако всегда смотрим на субстантивное поведение тех или иных журналистов. Если они не нарушили никаких правил, законов, то мы стараемся предпринять соответствующие мер с коллегами из правоохранительных структур», — добавил он.