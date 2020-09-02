Студент: «За флаг изъяли Honda, меня завезли на Окрестина. Позже машину нашел разбитой в поле»

Источник материала: Onliner Продолжаем рассказывать о событиях первых дней после выборов глазами простых белорусов. Студент Вадим — один из тысяч задержанных. Говорит, его на Honda Civic остановили на ул. Орловской еще 11 августа, вытащили из машины и неоднократно избили, после чего отправили в РОВД и в ИВС на Окрестина. Автомобиль обнаружил только на прошлой неделе, утверждает парень.

Вадим — студент столичного вуза родом из Барановичей. Ездит по Минску на коричневом Honda Civic с номерами 1-го региона. Он рассказал Onliner историю своего задержания и поиска автомобиля после освобождения:





— Вечером вторника, 11 августа, ехал по ул. Орловской в сторону пр. Победителей. У РНПЦ «Мать и дитя» за мной перестроилась патрульная машина, подали сигнал об остановке. Предполагаю, их внимание привлек бело-красно-белый флаг, который развевался над моей Honda. Я остановился. Люди в форме, не представляясь, приказали выйти из машины мне и пассажиру. После этого ничего не говорили, не предъявляли обвинений, подозрений, просто толкнули на авто и надели наручники. Меня посадили на пассажирское сиденье и завезли в РОВД.

В РОВД уложили на землю, стали бить дубинками и ногами. Осмотрели телефон. Около двух часов лежал, потом стоял у стены с руками за головой. Потом около 2:00 ночи стали называть фамилии — идти подписывать протоколы. Это был единственный раз, когда можно было попить и сходить в туалет. В моем протоколе было указана статья 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), якобы мы были на пешем митинге у ст. м. «Пушкинская» и оказывали сопротивление милиции.

Я сказал, мол, эту ерунду подписывать не буду, вы же меня из машины достали. Пару ударов дубинкой по голове и по ребрам — и после такого я согласился подписать.

После сделали несколько фото, отправили опять стоять у стены — где-то до обеда следующего дня. В это время нас погрузили в автозак и завезли на Окрестина. Там при выходе пробежали через коридор из 10 силовиков с дубинками — опять били. Потом я оказался в изоляторе площадью 5 на 5 метров вместе с еще около 60 задержанными. Через какое-то время нам бросили две двухлитровые бутылки с водой.





Потом приехал кто-то из начальников, людей начали отпускать на свободу. Нужно было еще подписать какую-то бумагу, после чего вывели на улицу — в очередь на выход. Далее группам велели бежать к забору, где стоял микроавтобус, там ждали люди в черной форме. «На землю, мордой в пол» — и вновь стали месить дубинками, только на этот раз «от души, как в последний раз». Когда поднимался — ударили шокером в ногу, и я упал. Попробовал встать во второй раз — получил еще один удар шокером в спину. Удержался, схватившись за забор, потому что понимал, что получу шокером в третий раз. При этом человек в черном спрашивал: «А где это ты так упал?» Вновь вернулся в очередь, она понемногу продвигалась — выпускали по 6 человек. Простоял с 3 до 5 утра. Вышел, когда уже был четверг.

На следующий день, в пятницу, стал разыскивать личные вещи и Honda Civic, из которой меня вытащили. Приехал в РОВД, там сказали, что автомобиль находится у них, он якобы опечатан и нужен для рассмотрения дела.

В субботу вновь повторили что-то подобное. В понедельник заявили, что автомобиль уже будет проходить по уголовному розыску, а проверка будет длиться до 3 месяцев. Подтверждающих бумаг не выдали. В среду дал пояснения в СК, после чего снял побои. Через неделю, в понедельник, 24 августа, начался пик всей этой клоунады. Дежурный милиционер заметил, что машины у них нет. Позвонил в 102 — на штрафстоянках тоже не нашли. Позвонил в «дежурку» РУВД, по телефону сказали, что авто все же у них на территории, но не отдадут, так как якобы сейчас будет вестись проверка по вопросу изменения VIN (до месяца). Вновь никаких документов не дали.

На следующий день на меня вышли знакомые — они увидели где-то сообщение «разыскивается владелец коричневого Honda Civic», которое кочевало из одного чата в другой. Из этой записи следовало: в понедельник вечером работники одного гаражного кооператива у Долгиновского тракта задержались на работе, не видели ничего подозрительного, а когда приехали на следующее утро на работу, заметили стоящий в поле автомобиль. Я направился по указанному адресу и увидел машину в ужасном состоянии — не осталось живого места, даже шины пробили режущим предметом.









На месте, где появилась машина, уже стояли милиционеры, фотографировали. После мы поехали к следователю в РОВД за актом о повреждениях. На этом история пока заканчивается. На сегодня нет никаких вестей ни о деле по поводу задержания, которое я считаю незаконным, ни о избиениях, ни о повреждениях автомобиля.









Для подтверждения информации мы обратились в пресс-службу СК. При поступлении ответа материал будет дополнен.