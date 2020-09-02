Казакевич: Высылка Кондрусевича – глупое решение. Протестные настроения от этого только усилятся

– В Беларусь не впустили возвращавшегося из Польши митрополита Тадеуша Кондрусевича. Почему власти пошли на это скандальное решение?





– Считаю этот шаг очень глупым. Но действия властей в последнее время вообще не вполне соответствуют критериям рациональности.





Думаю, это была эмоциональная реакция на то, что Кондрусевич занял четкую позицию в политическом кризисе: выступил против насилия, критически высказывался о том, каким образом были проведены в стране президентские выборы.





На этом фоне белорусские власти не придумали ничего иного, как фактически выслать его из страны, исключить Кондрусевича из внутреннего общественного и политического процесса.





Но этот шаг властей мало что решает. Наоборот: создает им гораздо больше проблем.





Думаю, усилятся протестные настроения среди верующих. Особенно среди католиков и в тех регионах, где католики составляют значительный процент населения. Да и в Минске , где живет значительная католическая община.





Это решение властей будет стимулировать устойчивость протеста. Можно спорить, какой будет форма этого протеста, но то, что сопротивление будет расти – для меня очевидно.





– На прошлой неделе был заменен глава Белорусской православной церкви. Вместо вернувшегося в Россию митрополита Павла им стал епископ Вениамин. Значит ли это, что православная церковь станет более лояльной к властям?





– Не знаю, как она может быть еще более лояльной. Православная церковь до этого по большому счету не демонстрировала признаков оппозиционности. В отличие от католичества у нее совершенно другие отношения с государством, она встроена в систему власти.





Но пока сложно сказать, какой именно будет позиция БПЦ. Смена ее главы только произошла, четких позиций новое руководство не обозначило. Но думаю, в любом случае мы не увидим повышение уровня нелояльности.