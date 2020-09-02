«Даже в плюсе». Продавцы цветов - об отмененных линейках на 1 сентября и своих заработках

Источник материала: Tut.by

1 сентября для продавцов цветов всегда горячая пора. За букетами и в сам День знаний, и накануне выстраиваются огромные очереди — спрос возрастает в разы. Однако в этом году линейки в некоторых школах отменили. Да и многие родители после 9 августа заявляли, что их дети больше не понесут в школу цветы. FINANCE.TUT.BY поговорил с продавцами цветов и узнал, как события в стране сказались на спросе на их товар.





Многие минчане за цветами ходят на Комаровский рынок. В прошлом году 1 сентября на рядах, где их продают, было не пробиться — за букетами стояли очереди. В этот раз на рынке покупателей было совсем немного. По словам продавцов цветов, на ситуацию с продажами ко Дню знаний повлияло несколько факторов.

— Здесь было плохое совпадение по дням. Получилось, что цветы нужны во вторник, а в понедельник рынок закрыт. В воскресенье букет покупать рановато. Если бы в понедельник работал рынок, думаю, ситуация была бы лучше. Я вчера ехала мимо цветочного магазина, там стояла огромная очередь. То есть люди просто купили цветы в магазине, — рассказывает продавец, которая уже много лет здесь торгует цветами. — Если говорит лично про меня, то меня спасает то, что я живу в Минске и многие делают заказы на букеты, а потом приезжают ко мне домой и забирают. У меня одна девушка заказала на понедельник на весь свой дом всем первоклашкам букеты, приехала сама и забрала.





По поводу цен продавец говорит, что на первое сентября цветы всегда продают чуть дороже чем обычно. Но сама она не поднимала стоимость, потому что делала букеты для постоянных клиентов. Приличные букеты на рынке стоят 20−25 рублей. Также она отметила, что монобукеты сейчас не в моде. Хорошо берут сборные с полевыми цветами, сухоцветами и прочим.

За соседним прилавком цветами торгует молодая пара. Цены на букеты у них от 10 до 25 рублей, зависит от объема и цветов, из которых они состоят. Есть и корзинки с цветами разных размеров.





— Сегодня спроса на цветы нет, а вчера был, мы организовывали доставку. Сегодня утром пришли и взяли только несколько букетов, дальше затишье, — рассказывают продавцы. — Если сравнивать с прошлым годом в этом спрос на цветы все равно меньше. Зато спрос был во время акций протеста. Приходили к нам брать и белые, и красные цветы. Мы все белые раздавали бесплатно. У нас стояло ведерко, каждый мог взять. Но часто бывало такое, что люди, которые приходили за цветами на акции, не брали бесплатно, а старались заплатить еще в два раза больше. Часто люди доходили до конца цветочного ряда, им все бесплатно белые цветы сгружали. Уходили просто с огромными охапками.

Продавцы отмечают, что из года в год к 1 сентября популярны георгины. Гладиолусы сейчас уже не так популярны.





Поговорили мы и с бабушками в переходе, которые торгуют букетами из своего сада. За их товаром тоже очереди сегодня не выстраивались.

— У меня к 1 сентября уже почти никаких цветов и не осталось. Только васильков немного есть, георгин пару штук, астр с десятка три и все. За последние две недели все раскупили. Одна пара ходила каждый день и белые георгины покупала. А в воскресенье пришли, а у меня уже их нет. Так они взяли васильки, которые стоят 5 рублей, а заплатили 20. И говорят: «На, бабушка, скоро вся молодежь из страны уедет, пенсию тебе нечем платить будет», здоровья пожелали и пошли, — рассказывает пенсионерка из перехода у станции метро Якуба Коласа.





По ее словам, 1 сентября она заработала 10 рублей, продала всего 2 букета. Накануне у нее купили несколько штук.

Еще одна торговка сказала, что этот год первый, когда 1 сентября так плохо покупают цветы. В понедельник перед этим брали, но тоже слабее, чем обычно.

В цветочных магазинах сутра люди были — по 1−2 человека.

— Сегодня спроса совсем нет, сами видите — утро, а у меня никого. Вчера приходили, брали розы мелкие веточками, хризантемы, гортензию. Но это все равно не сравнить со спросом, который был в прошлом году. Во-первых, в некоторых школах линейки отменили. Во-вторых, некоторые родители принципиально не брали в этом году букеты, чтобы дети их дарили учителям из-за всей этой ситуации с выборами. Если честно, я даже своему ребенку букет сегодня не давала в знак протеста, — рассказывает продавец цветочного магазина в районе станции метро Площадь Победы. — Зато во время акций у меня раскупили все белые и красные розы, гвоздики, хризантемы. Я делала скидку на цветы для протестующих. Знаю, что во многих других цветочных тоже продавали дешевле. А некоторые и вовсе часть бесплатно отдавали.





По предварительным оценкам продавца у нее за понедельник и вторник прибыли на треть меньше, чем было 31 августа и 1 сентября в прошлом году.

В еще одном цветочном магазине в Ленинском районе продавец также отметила, что букеты для школьников брали в этот раз хуже.

— Если сравнивать с прошлыми годами, в этом спрос и вчера, и сегодня у меня был ниже на две трети, это без преувеличений. Если учитывать, что наш магазин единственный в квартале, то, скорее всего, в этот раз действительно букетов покупают меньше. Вчера несколько покупателей просило у меня сделать букеты из белых и красных роз. Белые и красные цветы сейчас ходовой товар, — рассказывает девушка. — С неделю назад забегал ко мне мужчина, искал сто красных и белых роз, говорил, девушкам подарить хочет, которые на площади стоят. Я ему выгребла все, что было. Стали считать, а у него денег немного не хватает. Так отдала те, на которые не хватило. Еще и с десятка два в нагрузку дала. Он через несколько дней мне большую шоколадку принес.

Продавец говорит, что в этом году цены на цветы не поднимали. Розы как продавали по 3,5 рубля, по такой цене они и остались. Хризантемы по 4,5 рубля уже года два продаются, гвоздики Шабо по 3 рубля больше года.

— Благодаря акциям протеста в выручке мы не потеряли, может, даже в плюсе в сравнении с прошлыми годами остались, — отметила продавец.





31 августа небольшие очереди за цветами мы застали в переходе у железнодорожного вокзала. Кто-то покупал даже по два букета.

— Мы берем один в музыкальную школу, а второй — любимой учительнице, — рассказала мама пятиклассницы Маши, которых мы встретили у цветочного. — Хоть линейки у нас в школе и не было, цветы дочка все равно решила занести.

Здесь в цветочных за неделю цены на цветы не изменились. 23 августа цены на розы начинались от 70 копеек за штуку, такие они остались и сейчас.