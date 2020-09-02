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Саламатов: экономикам Беларуси и РФ нужно "красивое решение политиков"

02.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Саламатов: экономикам Беларуси и РФ нужно "красивое решение политиков"

Экономики Беларуси и России в рамках Союзного государства и ЕАЭС очень тесно взаимосвязаны, до половины объемов торговли Беларуси идет с Российской Федерацией, отмечает собеседник Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Для России и российских потребителей многие виды товаров являются предпочтительными по цене, качеству  и по нашим предпочтениям, сложившимся годами", ― говорит Саламатов.

Кроме того, мощным фактором взаимного влияния эксперт называет сложившиеся долговременные связи между субъектами хозяйствования двух стран.

"Будем откровенны, что белорусы ― самый близкий народ нам из всех славянских народов, есть некая человеческая симпатия. Я позитивно воспринимаю перспективы. Думаю, что политики найдут паллиативное, какое-то красивое решение, которое сохранит экономические связи и еще их упрочит", ― рассуждает Саламатов.

Напомним, ранее заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина отметила, что экономическая ситуация в Беларуси еще в 2019 году имела признаки стагнации: ВВП вырос лишь 1,2%, а в 2020-м ситуация в белорусской экономике еще больше осложнилась.

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Теги: Курсы валют
 
 
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