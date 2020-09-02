Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Саламатов: экономикам Беларуси и РФ нужно "красивое решение политиков"

Экономики Беларуси и России в рамках Союзного государства и ЕАЭС очень тесно взаимосвязаны, до половины объемов торговли Беларуси идет с Российской Федерацией, отмечает собеседник Sputnik.

"Для России и российских потребителей многие виды товаров являются предпочтительными по цене, качеству и по нашим предпочтениям, сложившимся годами", ― говорит Саламатов.

Кроме того, мощным фактором взаимного влияния эксперт называет сложившиеся долговременные связи между субъектами хозяйствования двух стран.

"Будем откровенны, что белорусы ― самый близкий народ нам из всех славянских народов, есть некая человеческая симпатия. Я позитивно воспринимаю перспективы. Думаю, что политики найдут паллиативное, какое-то красивое решение, которое сохранит экономические связи и еще их упрочит", ― рассуждает Саламатов.

Напомним, ранее заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина отметила, что экономическая ситуация в Беларуси еще в 2019 году имела признаки стагнации: ВВП вырос лишь 1,2%, а в 2020-м ситуация в белорусской экономике еще больше осложнилась.

Читайте также:

Внешний госдолг Беларуси в первом полугодии увеличился до $17,8 млрд

Беларуси в первом полугодии увеличился до $17,8 млрд Дефицит республиканского бюджета превысил 1,4 миллиарда рублей

превысил 1,4 миллиарда рублей Гриц: есть три реальные угрозы для белорусской экономики

для белорусской экономики Как экспорт в Россию помогает возрождать промышленность Беларуси