В Беларуси процентные ставки по рублевым ресурсам перевали за 22% годовых

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси сегодня провел очередной кредитный аукцион, предложив банкам рублевую ликвидность на срок 7 дней.

На аукцион поступила 51 заявка от 10 банков со ставками от 7,75 % до 27,00 % годовых на общую сумму 1 568,00 млн. рублей. Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 1 109,40 млн. рублей, сообщил Нацбанк РБ.

Средневзвешенная ставка составила 22,25 % годовых, ставка отсечения составила 20,00 % годовых.

За неделю ставка отсечения выросла с 12,5% до 16,1% в минувшую пятницу и до 20,00% сегодня. Средневзвешенная ставка подскочила с 13,14% до 18,57% и 22,25%, максимальная ставка – с 18% до 27%.

В минувший вторник, 1 сентяюбря, ставка по однодневным межбанковским кредитам составила 17,67% и снизилась по сравнению с понедельником на 8 базисных пунктов.