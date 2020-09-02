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Взрыв газа в Бобруйской многоэтажке: кадры с места ЧП – видео
02.09.2020 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Взрыв газа в квартире на Лынькова, 41 в Бобруйске произошел 1 сентября около 23:00. Соседи позвонили в милицию и сообщили о том, что хозяин квартиры на первом этаже включил газ и никого не впускает.
© REUTERS / PLANET LABS INC
Взрыв прогремел еще до приезда экстренных служб, начался пожар. Жителей трех подъездов дома (87 человек) эвакуировали, известно, что никто из них не пострадал. В доме выбиты стекла, повреждены несколько квартир. Ударная волна повредила перекрытия между первым и вторым этажами. В автомобилях, припаркованных рядом с домом, выбиты стекла.
Хозяина квартиры - 54-летнего мужчину - с диагнозом "термический ожог пламенем 1-3 степени 60% тела", увезли в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В настоящее время 54 жителя многоэтажки отселены, кто-то живет у родственников, кто-то – в гостинице "Юбилейная".
В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, сообщает СК. На сегодня запланировано обследование строительных конструкций дома, причины взрыва устанавливаются.
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