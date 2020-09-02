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Как клиенты выводили миллиард рублей из Белгазпромбанка: максимально наглядно
Источник материала: Myfin
Кроме самого Газпрома, выведшего практически все средства из своего банка после введения временной администрации, в лидерах по оттоку средств во втором квартале 2020 также оказались физлица (-286,6 млн. руб.), организации госуправления (-207,1 млн. руб.) и машиностроительные предприятия(-59,4 млн. руб.).
Небольшие суммы увеличения средств во втором квартале наблюдались по счетам строительных компаний (+11 млн. руб.), нефтехимических компаний (+9,8 млн. руб.) и пищепрома (+4,3 млн.руб.). Однако это не смогло компенсировать суммарный отток средств на сумму около одного миллиарда рублей. В современной истории Беларуси – это одна из самых крупных финансовых потерь среди
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По состоянию на 30 июня 2020 год средства клиентов в Белгазпромбанке уменьшились на 1,04 млрд. белорусских рублей с начала года, при этом 90% суммы утекло за второй...
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