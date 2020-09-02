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853 работника Гродненского мясокомбината требуют новых выборов. Иначе забастовка
Источник материала: Партизан
Коллектив Гродненского мясокомбината направил обращение в Палату представителей, Генпрокуратуру и Гродненский областной совет депутатов.
работники мясокомбината во время встречи с властями 14 августа
Работники выставили ряд требований — среди которых - новые выборы, прекращение насилия и наказание виновных в насилии и фальсификациях. Под обращением оставили подписи 853 сотрудника мясокомбината.
В своем письме они отметили, что выборы 9 августа прошли с нарушениями, что вызвало протесты по всей стране.
Требования коллектива Гродненского мясокомбината:
- соблюдать законодательство Беларуси;
- признать выборы 9 августа недействительными, провести новые открытые выборы с прозрачным подсчетом голосов, присутствием независимых наблюдателей;
- отставка Александра Лукашенко из-за потери доверия, главы ЦИК Лидии Ермошиной, главы МВД Юрия Караева;
- остановить насилие в отношении граждан Беларуси;
- расследовать все случаи, когда людей незаконно задерживали и били, и наказать виновных;
- наказать виновных в фальсификациях во время выборов.
"Мы призываем прекратить несправедливость и преследование граждан, прекратить физическое применение силы, не использовать оружие против беззащитных, не калечить людей пулями и дубинками, не оглушать гранатами, не травить газом, не закрывать в камерах, не фабриковать лживые обвинения против невиновных. Власть должна защищать свой народ. Мы не должны бояться власти", - говорится в письме.
Авторы обращения поставили условие: если их требования не выполнят в кратчайшие сроки, они оставляют за собой право на забастовку.
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Коллектив Гродненского мясокомбината направил обращение в Палату представителей, Генпрокуратуру и Гродненский областной совет депутатов.
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