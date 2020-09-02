Как и зачем MAN TGX обрел обличье Volkswagen в Бразилии

Источник материала: Onliner Тяжелый дальнобойный грузовик марки VW? Бывает и такое. И то, что он во всем, кроме фальшрешетки радиатора, плоть от плоти MAN TGX, — не случайное совпадение. В таком обличье флагман концерна MAN Truck and Bus будет выпускаться и продаваться в Бразилии. Название новинки — Volkswagen Meteor.

В Бразилии давно и успешно действует филиал глобального концерна, который с недавних пор называется TRATON. В этот концерн входят и подразделение по выпуску коммерческой техники Volkswagen, и весь MAN, и Scania, и еще несколько известных брендов. В Бразилии прежде выпускались как тягачи MAN, практически ничем не отличающиеся от европейских, так и абсолютно оригинальные тяжелые модели VW, предназначенные исключительно для местного рынка. Причем VW были более массовыми, чем MAN.

Теперь же боссы «Тратона» решили объединить преимущества одного и другого в одну модель. Раз бразильцы больше любят Volkswagen — пусть MAN TGX станет «Фольксвагеном», решили высокие руководители. Так путем бедж-инжениринга на свет появился грузовик Volkswagen Meteor.





По сути, изменилась только решетка радиатора. Двигатели по-прежнему носят марку MAN и будут изготавливаться здесь же, в Бразилии. Есть два варианта — 460 и 520 л. с. Рабочий объем — 12,4 л.





Интерьер тоже, по сути, ничем, кроме эмблемы на руле, не отличается от такового у MAN TGX.









Набор исполнений — абсолютно стандартный для Бразилии. Шасси и седельные тягачи можно будет заказать с колесными формулами 4×2 и 6×4, кабины — с низкой или высокой крышей.