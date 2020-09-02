Глава МИД Украины назвал бредом слова Лаврова об украинских боевиках в Беларуси

Плодом «нездоровой фантазии» считает глава украинского МИД утверждения российского коллеги о том, что Украина отправила в Беларусь 200 подготовленных экстремистов.

Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook .

«Даже не хочется комментировать этот бред . Но в рамках борьбы с российской дезинформацией буквально пять четких тезисов по теме», — написал Кулеба.

Министр назвал слова о 200 украинских экстремистах, подготовленных для Беларуси, плодом больной фантазии тех, кто подготовил такую информацию для Сергея Лаврова.

Он подчеркнул, что Украина не вела и не ведет никакой подрывной деятельности против Беларуси, в то время как Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их еще больше.

«Усилия России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов — это дешевый и проигрышный трюк. И главное, воистину, как гласит пословица, вор кричит: "Держите вора!"» — пишет Кулеба.

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной с белорусским коллегой пресс-конференции в Москве обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси. Он заявил, что в Волынской области ведется подготовка экстремистов, 200 из них уже находятся в Беларуси.