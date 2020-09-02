ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Украины назвал бредом слова Лаврова об украинских боевиках в Беларуси

02.09.2020 17:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Плодом «нездоровой фантазии» считает глава украинского МИД утверждения российского коллеги о том, что Украина отправила в Беларусь 200 подготовленных экстремистов.

Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.

«Даже не хочется комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией буквально пять четких тезисов по теме», — написал Кулеба.

Министр назвал слова о 200 украинских экстремистах, подготовленных для Беларуси, плодом больной фантазии тех, кто подготовил такую информацию для Сергея Лаврова.

Он подчеркнул, что Украина не вела и не ведет никакой подрывной деятельности против Беларуси, в то время как Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их еще больше.

«Усилия России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов — это дешевый и проигрышный трюк. И главное, воистину, как гласит пословица, вор кричит: "Держите вора!"» — пишет Кулеба.

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной с белорусским коллегой пресс-конференции в Москве обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси. Он заявил, что в Волынской области ведется подготовка экстремистов, 200 из них уже находятся в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плодом «нездоровой фантазии» считает глава украинского МИД утверждения российского коллеги о том, что Украина отправила в Беларусь 200 подготовленных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как и зачем MAN TGX обрел обличье Volkswagen в Бразилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика