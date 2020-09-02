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«Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом
Источник материала: СТВ
Почему детям полезно заниматься конным спортом , рассказали в программе
Изначально белорусскую упряжную действительно использовали преимущественно в сельском хозяйстве. Они прекрасно приспособлены к нашему климату и местности. Но сейчас поля пашут машины, а спокойные и покладистые лошади стали настоящей находкой для конных клубов. Яркие расцветки очень нравятся детям. Они охотно кормят лошадей вкусностями и без опаски садятся в седло. Белорусские лошадки прекрасно подходят для маленьких неопытных наездников.
Алена Мороз, хозяйка конюшни «Табун»:
На конюшне признаются, что дети приходят самые разные. Кому-то просто нравится кататься верхом, кто-то хочет сделать красивые фотографии для социальных сетей, а кому-то само общение с лошадьми, их молчаливая компания уже приносят огромное удовольствие. Забавно, но именно из таких детей и получаются лучшие всадники, навсегда влюбленные в больших и гордых животных. Они, к слову, способны научить многому.
Алена Мороз:
Впрочем, кататься на белорусской упряжной могут не только дети. Она прекрасно поймет взрослого, но не очень уверенного всадника. Подарит уверенность в собственных силах и поможет освоить азы верховой езды.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Дарья Ракицкая, инструктор по верховой езде конюшни «Табун»:
Нужно понимать, что лошадь – это не только красивая прогулка где-то на закате, это еще и ежедневный кропотливый труд. Животных нужно воспитывать, с ними нужно работать и за ними нужно ухаживать. Поэтому утро на конюшне начинается отнюдь не с верховой езды.
Алена Мороз:
Впрочем, когда действительно любишь, готов принять со всеми достоинствами и недостатками, со всеми чертами характера – и тогда лошадь откликнется. Покажет всю свою красоту и грацию, будет рядом, как самый настоящий друг. У белорусских упряжных дружба в характере – мягком, покладистом, понимающем. Белорусском. Именно поэтому важно сохранить эту породу как частичку настоящего, близкого и понятного, ведь нельзя забывать: мы в ответе за тех, кого приручили.
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«Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом
Почему детям полезно заниматься конным спортом , рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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