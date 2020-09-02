Источник материала: Sputnik Беларусь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве в среду. В рамках переговоров в узком формате глава МИД Беларуси заявил, что власти республики не позволили реализовать "украинский сценарий" и провести в стране цветную революцию в стране.

"Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси "украинский сценарий", сценарий цветной революции, организованный извне", - сказал Макей.

Министр обратил внимание, что в стране все еще наблюдается политическое противостояние, однако его уровень стал гораздо ниже. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси также отметил "взвешенную и предельно четкую" позицию России, которая выступила "противовесом" и позволила не допустить вмешательства во внутренние дела страны.

"Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Это в свою очередь дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации. Несмотря на реакцию неблагоприятных факторов, мы не останавливаем нашего взаимодействия", - заключил министр.

В свою очередь, Лавров отметил заинтересованность России в том, чтобы Беларусь могла самостоятельно решать свои проблемы. Он также заявил, что попытки других государств влиять на политические процессы в республики являются неприемлемыми.

"Мы заинтересованы в том, чтобы белорусский народ, в том числе руководство, решали свои проблемы самостоятельно. Мы видим попытки влиять на процессы, происходящие в Беларуси извне, влиять достаточно агрессивно, с выдвижением ультиматумов, требований, и считаем это неприемлемым", - сказал Лавров.

Также глава МИД России сообщил своему коллеге, что президент Беларуси всегда может рассчитывать на помощь России.

После президентских выборов в Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пять телефонных разговоров, во время которых обсудили текущую ситуацию в республике. Главы внешнеполитических ведомств двух стран разговаривали по телефону два раза.

Накануне визита Макея в российском МИД заявили, что "Россия внимательно следит за ситуацией после выборов, подчеркивает недопустимость попыток ее дестабилизации извне, вмешательства во внутренние дела республики, выступает за нормализацию обстановки при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка".