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Макей заявил о предотвращении "украинского сценария" в Беларуси - видео

02.09.2020 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве в среду. В рамках переговоров в узком формате глава МИД Беларуси заявил, что власти республики не позволили реализовать "украинский сценарий" и провести в стране цветную революцию в стране.

МИД РФ
Лавров: деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с Украины

"Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси "украинский сценарий", сценарий цветной революции, организованный извне", - сказал Макей.

Министр обратил внимание, что в стране все еще наблюдается политическое противостояние, однако его уровень стал гораздо ниже. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси также отметил "взвешенную и предельно четкую" позицию России, которая выступила "противовесом" и позволила не допустить вмешательства во внутренние дела страны.

"Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Это в свою очередь дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации. Несмотря на реакцию неблагоприятных факторов, мы не останавливаем нашего взаимодействия", - заключил министр.

В свою очередь, Лавров отметил заинтересованность России в том, чтобы Беларусь могла самостоятельно решать свои проблемы. Он также заявил, что попытки других государств влиять на политические процессы в республики являются неприемлемыми.

"Мы заинтересованы в том, чтобы белорусский народ, в том числе руководство, решали свои проблемы самостоятельно. Мы видим попытки влиять на процессы, происходящие в Беларуси извне, влиять достаточно агрессивно, с выдвижением ультиматумов, требований, и считаем это неприемлемым", - сказал Лавров.

Также глава МИД России сообщил своему коллеге, что президент Беларуси всегда может рассчитывать на помощь России.

После президентских выборов в Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пять телефонных разговоров, во время которых обсудили текущую ситуацию в республике. Главы внешнеполитических ведомств двух стран разговаривали по телефону два раза.

Накануне визита Макея в российском МИД заявили, что "Россия внимательно следит за ситуацией после выборов, подчеркивает недопустимость попыток ее дестабилизации извне, вмешательства во внутренние дела республики, выступает за нормализацию обстановки при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка".

 
 
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Главы МИД России и Беларуси встретились в Москве, провели переговоры в узком формате и обсудили политическую ситуацию в республике. Смотрите на видео, что заявили...
 
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