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У обновленной Hyundai Kona появилась «разогретая» версия N Line

02.09.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Hyundai поделилась тизерами обновленного кроссовера Kona, а теперь целиком рассекретили машину. Компактный «паркетник» модернизирован спустя чуть более трех лет с момента премьерного показа.


Больше всего изменений у Kona спереди, где появилась более широкая радиаторная решетка, переоформленный бампер и измененный дизайн двухэтажной светотехники с новыми дневными ходовыми огнями. Также у кроссовера изменен рисунок задних фонарей, появились новые колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов.


Обновленная Kona пополнилась версией N Line, которая от стандартной модели отличается более агрессивным обвесом, размещенным на решетке радиатора фирменным логотипом, тремя вентиляционными «ноздрями» над решеткой, элементом диффузора сзади, сдвоенными патрубками выхлопа и оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками.


Самые дорогие версии Kona получили 10,25-дюймовые дисплеи виртуальной приборной панели и мультимедиа-системы, хотя в простых комплектациях будет более скромный центральный экран на 8 дюймов. Доступны новые варианты отделки — например, двухцветной (светло-бежевой и хаки) кожей. Набор электронных ассистентов Kona теперь включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и систему автоторможения при движении задним ходом.


В гамме двигателей Kona появился модернизированный турбомотор 1.6 T-GDI с отдачей 198 л.с. против прежних 177 л.с. В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот», передний или полный привод. Также покупателям доступны версии с 1,6-литровым дизелем Smartstream (134 л.с.), который дополнен 48-вольтовой гибридной надстройкой, 141-сильной гибридной установкой на основе атмосферного мотора 1.6 и бензиновым турбомотором объемом 1 л (120 л.с.). Опционально «мягкогибридную» систему можно заказать и для базового мотора, причем работает она только в связке с 6-ступенчатой «механикой» iMT. В «базе» же 120-сильная Kona оснащается 7-ступенчатым «роботом».


В Европе продажи обновленной Kona начнутся в конце года, а следом обновление затронет и электрическую модификацию кроссовера.

 
 
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На прошлой неделе Hyundai поделилась тизерами обновленного кроссовера Kona, а теперь целиком рассекретили машину.
 
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