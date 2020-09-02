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Власти Германии: Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"
Источник материала: Партизан
Лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».
Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
Наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведеные специальной лабораторией Бундесвера.
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Лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».
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