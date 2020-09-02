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Правительство Германии: Навальный был отравлен ядом, схожим с «Новичком»

02.09.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в пресс-релизе правительства Германии, опубликованном сегодня.

«Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», — говорится в релизе.

Канцлер Ангела Меркель вместе с министрами обсудила это сегодня в полдень и согласовала дальнейшие шаги.Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение.

«Российское правительство призвано объяснить произошедшее», — заявляет немецкое правительство.

Супруга Навального и его лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования. О них немецкий МИД проинформирует и посла России.

«Федеральное правительство проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через Федеральное министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели. Будет обсуждена соответствующая совместная реакция с партнерами в свете российского соглашения. Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и проинформирует парламентские группы в Бундестаге Германии. Надеемся на полное выздоровление Алексея Навального», — говорится на сайте правительства Германии.

Алексей Навальный был доставлен из России в Берлин для лечения 22 августа с симптомами отравления.

 
 
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Политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в пресс-релизе правительства...
 
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