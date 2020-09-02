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В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современная детская площадка появилась на улице Горького в Солигорске. Обновленный стадион открыли к учебному году около школы № 2, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь разместилось футбольное поле, турники и зона с тренажерами.
А вот любимым местом детей стала современная детская площадка.
Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
В городе продолжают появляться новые зоны отдыха. Сейчас завершается строительство скейт-парка на улице Набережной.
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Новости Беларуси. Современная детская площадка появилась на улице Горького в Солигорске. Обновленный стадион открыли к учебному году около школы № 2, сообщили в...
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