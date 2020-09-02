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Посольство Польши: Латушко въехал в страну легально

02.09.2020 18:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) Павел Латушко 2 сентября прибыл в Польшу по приглашению организаторов ежегодного Экономического форума в городе Крыница-Здруй. Об этом сказано в заявлении, которое распространило польское посольство в Минске.

«В связи с информацией в некоторых официальных СМИ Беларуси о якобы незаконных действиях посольства Республики Польша в Республике Беларусь, направленных на транспортировку Павла Латушко через польско-белорусскую границу, сообщаем, что это не так», — говорится в заявлении.

Дипмиссия подчеркивает, что Латушко пересек границу легально.

«Любые инсинуации о якобы незаконных действиях польской дипмиссии для нас непонятны и нецелесообразны, — говорится в заявлении. — Это попытка переложить ответственность на Польшу за неспособность белорусских властей наладить диалог со своим обществом. Польша неизменно считала, что такой диалог — единственный способ обеспечить стабильное развитие независимой, суверенной, демократической и успешной Беларуси».

Как сообщалось, сегодня утром экс-министр культуры, бывший посол во Франции и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко выехал в Польшу. В эфире новостей телеканала ОНТ было сказано, что его якобы вывезли в багажнике автомобиля посла.

«Та информация, которая была предоставлена о моем въезде [на территорию Польши] в багажнике автомобиля, — абсолютная ложь. К сожалению, этим власть пользуется в последнее время просто без перерыва. Я официально без всяких препятствий пересек границу на погранпереходе "Бобровники — Берестовица", о чем имею соответствующую отметку в паспорте», — отметил Латушко в комментарии БелаПАН несколько часов назад.

По словам экс-дипломата, в Варшаве у него запланированы встречи в правительстве Польши, Министерстве иностранных дел и Сейме, а также с представителями белорусской диаспоры. Затем Латушко планирует провести встречи в Вильнюсе — с представителями МИД Литвы, депутатами Сейма и Европарламента.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) Павел Латушко 2 сентября прибыл в Польшу по приглашению...
 
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